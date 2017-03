ஆர்கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை - ரஜினிகாந்த் அதிரடி

ஆர்கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை என நடிகர் ரஜினிகாந்த் அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

My support is for no one in the coming elections.

English summary

Super star rajini kanth says that he is not supporting to anyone in the RK Nagar Election.