முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை பற்றி ‘நோ கமெண்ட்ஸ்’.. ரஜினி பதிலால் ஈழத் தமிழர்கள் கொந்தளிப்பு

முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை நினைவு தினம் பற்றிய கேள்விக்கு பதில் அளிக்க நடிகர் ரஜினி காந்த் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இது தமிழர்கள் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Chennai: Rajinikanth refuses to comment when asked about Mullivaikkal Remembrance Day (Observed by Sri Lankan Tamils) pic.twitter.com/a1kMWQEJQ0

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 17:15 [IST]

English summary

Actor Rajinikanth has refused to comment when asked about Mullivaikkal Remembrance Day in Chennai.