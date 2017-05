எதற்கும் ஏமாறாத தமிழ் மக்கள்.. ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் தொடர்ந்து ஏமாறுகிறார்களே.. ரஜினி வேதனை

தமிழர்கள் ஏமாறுவது அரசியலில்தான் என்று ரஜினி மறைமுகமாக குறிப்பிட்டதாகவே அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகிறார்கள். அரசியல் குறித்து ரஜினிகாந்த் வெளிப்படையாக விமர்சனங்களை முன்வைக்க இது முதல்படியாக அமைந்துள்ளதா

Story first published: Monday, May 15, 2017, 11:53 [IST]

English summary

Rajinikanth's political speech spark speculation about his political interest, says pandits.