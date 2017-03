அரசியல் கட்சித் தலைவர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று இலங்கை பயணம் ரத்து: ரஜினிகாந்த்

அரசியல் கட்சித் தலைவர்களான திருமாவளவன், வைகோ, வேல்முருகன் உள்ளிட்டோரின் கோரிக்கைகளை ஏற்று இலங்கை பயணத்தை ரத்து செய்கிறேன் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்தார்.

Story first published: Saturday, March 25, 2017, 15:21 [IST]

English summary

Rajinikanth announces that he has cancelled his Srilankan visit.