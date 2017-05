நான் பச்சைத் தமிழன்.. தூக்கி போட்டால் இமயமலைக்குதான் போவேன்... ரஜினி

நான் பச்சைத் தமிழன். என்னைத் தூக்கிப் போட்டால் இமயமலைக்குத்தான் போவேன் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார்.

English summary

Rajinikanth puts fullstop and said that as he is living in Tamilnadu over 44 years he is a Tamilian