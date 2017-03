இலங்கைக்கு ரஜினி செல்லக் கூடாது என்பதே தமிழர்களின் விருப்பம்... ராமதாஸ் சொல்கிறார்

இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள இலவச வீடுகள் வழங்கும் விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் கலந்து கொள்ள என்பதே தமிழர்களின் விருப்பமாகும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.

English summary

Rajini kanth should not go to Srilanka to inaugurate free houses for tamil people. It is an act of alleviating angry on Srilankan Govt, says Ramadoss.