ரஜினிகாந்த் தேசியக் கட்சிகளில் இணைய மாட்டார்... அப்படினா திருநாவுக்கரசர் எந்தக் கட்சி?

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தேசியக் கட்சிகளில் இணைய மாட்டார் என்றும் அவர் தனியாக அரசியல் கட்சித் தொடங்கத்தான் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது என்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார்.

Sunday, May 21, 2017, 15:11 [IST]

Actor Rajinikanth should not Join eny National political parties, says TNCC President Su.Thirunavukarasr in chennai.