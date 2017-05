போர் வரட்டும், அப்போது பார்த்துக்கலாம்.. ரஜினி!

அரசியலில் எதிர்ப்புதான் மூலதனம் என்று ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார். போர் வரும்போது பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்றும் கூறியுள்ளார்.

English summary

Actor Rajinikanth has talked openly in his fans meeting about his political entry today.