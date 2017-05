சரியான நேரத்தில், சரியான முடிவெடுப்பேன்...அரசியல் குறித்து ரஜினியின் இன்றைய பஞ்ச்!

அரசியலுக்கு வருவது குறித்து சரியான நேரத்தில் முடிவெடுப்பேன் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Rajinikanth says that at right time he will decide about the political entry in his life time.