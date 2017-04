வினுசக்கரவர்த்தி மறைவு: ரஜினி, விஜயகாந்த் இரங்கல்

சென்னை: பிரபல நடிகர் வினுசக்கர்த்தி மறைவுக்கு நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், விஜயகாந்த் ஆகியோர் தங்களது இரங்கலை தெரிவித்துள்ளனர்.

நடிகர வினுசக்கரவர்த்தி நேற்றிரவு சென்னையில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார். அவரது மறைவுக்கு திரையுலகினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

வினுசக்கரவர்த்தி மறைவுச் செய்தி அறிந்ததும், டிவிட்டரில் தனது இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளார் ரஜினிகாந்த்.

RIP Vinu Chakravarthi... my condolences to the family.