ரஜினிக்கு உள்ளாட்சித் தேர்தல்தான் முதல் டார்கெட்… நற்பணி மன்றக் கொடி.. சின்னம்.. அசைன்மெண்ட் ரெடி

தமிழகத்தில் வர உள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடுவதுதான் ரஜினிக்கு முதல் டார்கெட்டாம். அதற்காக நற்பணி மன்றத்தின் பெயரில் கொடி மற்றும் சின்னம் பெற ஜோரான ஏற்பாடுகள் நடக்கிறதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Actor Rajinikanth will contest local body election, source said.

Other articles published on May 22, 2017