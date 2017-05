ரஜினி அரசியல் பேச்சு பற்றி ஜி.கே.வாசன் என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலில் ஈடுபடுவதைக் குறித்து 'சரியான முடிவை எடுப்பார்' என்று தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Actor Rajinikanth will take right decision to enter into Tamil Nadu Politics, says TMC President G.K.Vasan.