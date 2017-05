சமாதான தூதராக இருந்ததாலேயே ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்பட்டார்... ப.சி. உருக்கம்

ராஜீவ் காந்தி சமாதான தூதராக இருந்ததாலேயே அவர் படுகொலை செய்யப்பட்டார் என்று முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

P.Chidambaram says that Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, John Kennedy , Rajiv Gandhi all are assasinated because of their role of peace ambassadors.