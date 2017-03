ஜெ. மரண சர்ச்சை : ராஜ்சபாவில் ஓபிஎஸ் சசி அணி எம்.பிக்கள் மோதல்.. அமளி!

ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு நீதி விசாரணை கேட்டு ராஜ்யசபாவில் துணை தலைவர் குரியனை முற்றுகையிட்டு ஓபிஎஸ் அணி எம்.பிக்கள் முழக்கமிட்டனர். சசிகலா அணி எம்பிக்களும் பதிலுக்கு கோஷமிட்டதால் பரபரப்பும், அமளியும் ஏற்ப

English summary

Rebel AIADMK leader O Panneerselvam team MPs seeking an independent probe into the demise of former chief minister J Jayalalithaa in Rajyasabha.