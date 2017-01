அலங்காநல்லூர் அதிர ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி பிரமாண்ட பேரணி: அமீர், ஹிப்ஹாப் தமிழா பங்கேற்பு!

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி கோரி அலங்காநல்லூரில் பிரமாண்ட பேரணி நடைபெறுகிறது. இதில் திரைப்பட இயக்குநர் அமீர், இசையமைப்பாளர் ஹிப்ஹாப் ஆதி, ஜல்லிக்கட்டு பேரவை தலைவர் ராஜசேகர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Rally for demanding Jallikattu/ Thousands of youngsters and public have participated in this Rally.