சென்னையை மிரட்டிய ஜல்லிக்கட்டு பேரணி.. வேட்டியுடன் வரிந்து கட்டிய பல்லாயிரம் இளைஞர்கள்!

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்த அனுமதி வழங்கக்கோரி சென்னை மெரினாவில் பிரமாண்ட பேரணி நடைபெற்றது. இதில் பல ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் பங்கேற்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 9:22 [IST]

English summary

Rally in Chennai merina for demanding permission for Jallikkattu. over 1000 youngsters participated in this Rally. A NGO has organised for this rally.