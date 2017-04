ஜெ. மாஜி டிரைவர்.. ராமமோகன் ராவ் டிரைவர்.. அடுத்த பலி யாரோ… பீதியில் விஐபிக்களின் கார் டிரைவர்கள்

ஜெயலலிதா மாஜி கார் டிரைவர் சாலை விபத்தில் மர்மமான முறையில் இறந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து இன்று தலைமைச் செயலாளராக இருந்த ராமமோகன் ராவின் கார் டிரைவர் மரணம் அடைந்துள்ளார்.

English summary

The next day of Jayalalithaa’s former driver died, Tamil Nadu's former chief secretary Ram Mohana Rao's car driver died in an accident, tension, prevails.