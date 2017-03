ரெய்டு நடத்தி பதவியை நீக்கம் செய்யப்பட்ட ராமமோகன் ராவுக்கு மீண்டும் பதவி

30 லட்சம் ரூபாய் புதிய நோட்டுக்களை ரெய்டு நடத்தி கைப்பற்றப்பட்ட பின்னர் இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்த முன்னாள் தலைமை செயலாளர் ராம்மோகன் ராவிற்கு புதிய பதவி வழங்கப்பட்டது.

English summary

Ex Chief Secretary Rama Mohan Rao has been appointed as a director Entrepreneurs department.