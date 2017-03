வருமானவரி ரெய்டில் சிக்கிய ஐஏஎஸ் அதிகாரி ராமமோகன்ராவ்க்கு மீண்டும் பதவி கிடைத்தது எப்படி?

வருமான வரித்துறை சோதனைக்குப் பின்னர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்ட ராமமோகன் ராவ் 9

English summary

Ex Chief Secretary Rama Mohan Rao has been appointed as a director Entrepreneurs department.Here is the back ground story of Rama mohan rao.