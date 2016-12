ரெய்டு விவகாரம்: தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை எழுப்புகிறார் ராம மோகன் ராவ்- வெங்கையா நாயுடு

வருமான வரித்துறை சோதனைக்கு உள்ளான ராம மோகன் ராவ் தேவையில்லாத பிரச்சனை

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Union Minister Venkaiah Naidu said that Ram Mohan Rao ,is raising unnecessary problems. and vengaiya naidu said that If there is no fault in his side then Rama Mohan Rao can prove it legally.