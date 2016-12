ராம மோகன ராவை காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைத்திருக்கும் தமிழக அரசு.. சஸ்பெண்ட் செய்யாதது ஏன்?

ராம மோகன ராவை காத்திருப்போர் பட்டியலில் தமிழக அரசு வைத்துள்ளதே தவிர சஸ்பெண்ட் செய்யவில்லை என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Former Chief Secretary P. Rama Mohana Rao has been kept on “compulsory wait” following the income-tax searches at his house and office.