ராமமோகன ராவ் சஸ்பெண்ட்.. உத்தரவை பெற்றுக்கொண்டார் உதவியாளர்! காரிலிருந்து சைரன் அகற்றம்

தமிழக புதிய புதிய தலைமைச் செயலாளராக கிரிஜா வைத்தியநாதன் நியமிக்கப்பட்டார். நியமன உத்தரவு வெளியான சில நிமிடங்களில், ராம மோகன ராவ் பதவியிலிருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டதாக உத்தரவு வெளியானது.

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 12:52 [IST]

English summary

Former Chief Secretary P Rama Mohana Rao has been placed under suspension following IT raids.