டி.என்.பி.எஸ்.சி உறுப்பினர் நியமனம் ரத்து... அதிமுக அரசுக்கு கிடைத்த மரண அடி: ராமதாஸ் !

டி.என்.பி.எஸ்.சி உறுப்பினர் நியமனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அ.தி.மு.க. அரசுக்கு கிடைத்த மரண அடி என ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK founder Doctor Ramadoss condemned on state government for cancellation of TNPSC members appoinment