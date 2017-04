விவசாயிகள் மரணத்தை கொச்சைப்படுத்துவதா? தமிழக அரசுக்கு ராமதாஸ் கடும் கண்டனம்

தமிழக விவசாயிகள் வறட்சியால் தற்கொலை செய்யவில்லை என அரசு தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 1:18 [IST]

English summary

PMK founder Ramadoss Condemned for tn government over the farmers issue