டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக போராடினால் தாக்குவதா? காவல்துறைக்கு ராமதாஸ் கடும் கண்டனம்

அறவழியில் போராடும் மக்கள் மீது அடக்குமுறையை கட்டவிழ்த்து விடுவது கண்டிக்கத்தக்கது என்று ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK supremo DR.Ramadoss has Condemnes on tn police over the charge of liquor protester