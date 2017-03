பேரம் பேச வசதியாக ஸ்டார் ஹோட்டலில் நேர்காணல்: மிகப்பெரிய ஊழலுக்கான ஆதாரம்.. விளாசும் ராமதாஸ்

மின்சார வாரியத்தில் உள்ள காலியிடங்களை நிரப்புவதற்கான நேர்காணல் ஸ்டார் ஹோட்டலில் நடத்தப்படுவதற்கு பா.ம.க நிறுவனர் ராமதாஸ் கண்டனர் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK Founder Ramadoss condemns conducting EB interview in star hotel. He is accusing that it will lead for curruption.