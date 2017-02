குற்றவாளியின் பிறந்தநாளை கொண்டாடுவது கேலிக்கூத்து.. ஆட்சியாளர்கள் வெட்கப்படனும்: ராமதாஸ் கொந்தளிப்பு

குற்றவாளியின் பிறந்தநாளை அரசு விழாப்போல் கொண்டாடப்படுவது கேலிக்கூத்தானது என பாமக நிறுவனர் ராமாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

PMK founder Ramadoss condemns government for spending public money to celebrate culprit Jayalalitha's birthday. Its a Shame for rulers in Tamilnadu.