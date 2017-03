பெரியார் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் நியமனத்தில் ஊழல்: ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆசிரியர்கள் நியமனம் தொடர்பாக அமைச்சரே நேரில் பேரம் பேசுவதாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Ramadoss condemns interview method in Periyar University. He said that for Assitant professor post in Periyar university , ministers directly involved to asking bribe for the post.