இது தரம் தாழ்ந்த செயல்.. ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணிக்கு ராமதாஸ் கடும் கண்டனம்!

ஜெயலலிதா, சசிகலா ஆகியோரைவிட மிக மோசமான அரசியல்வாதியாகவே பன்னீர்செல்வம் இருப்பார். அவரை சரியான நேரத்தில் மக்கள் அடையாளம் கண்டுகொள்வார்கள் என ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK founder Ramadoss condemns O.Pannerselvam team for their election campaign.