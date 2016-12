ஜெ.கால்கள் துண்டிப்பா? பற்கள் இல்லையா? உடல் எடை குறையலையே.. சிபிஐ விசாரணை கேட்கிறார் ராமதாஸ்

ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் மர்மங்கள் உள்ளன; இந்த மர்மங்களை வெளிக் கொண்டுவர சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:20 [IST]

English summary

PMK Founder Dr Ramadoss demanded a CBI investigation into the “mysterious death of the former TN Chief Minister Jayalalithaa.