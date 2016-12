ராமமோகன ராவ் புகார்களுக்கு முதலமைச்சரின் பதில் என்ன? ராமதாஸ்

தலைமைச் செயலாளரின் அறைக்குள் வருமானவரித்துறை சோதனை நடத்தியது பற்றி முதலமைச்சர் தொடர்ந்து அமைதி காப்பது ஐயங்களை வலுப்படுத்தும் என ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK founder Doctor Ramadoss asks income tax department to explain the raid of former chief Secretary Rama Mohan Rao house and offices