காமராஜரும், கக்கனும் இருந்த பதவிகள் இப்படியா களங்கப்பட வேண்டும்! - ராமதாஸ் வேதனை

முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்களை விசாரிக்க வருமானவரித்துறை முடிவு செய்திருப்பதற்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Ramadoss feels bad for the planning of IT inquiry to the CM and ministers Ramadoss feels bad for the planning of IT inquiry to the CM and ministers. He tweetd that Kamarajer and kakkan were in this such positiones is insulted like this.