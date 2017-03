உலக வங்கி என்ன... இனி கந்துவட்டிக்காரர்கள் கூட தமிழக அரசுக்கு கடன் தரமாட்டார்கள்! - ராமதாஸ் நக்கல்

தமிழக அரசுக்கு இனி கந்துவட்டிக்காரர்கள் கூட கடன் கொடுக்க மாட்டார்கள் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 12:21 [IST]

English summary

PMK fonder Ramadoss making fun of tamilnadu government in his twitter page for the world bank returning the loan project report.