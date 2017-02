செயல்படாத எம்.பி., எம்எல்ஏக்களை திரும்பப் பெறும் சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும்: ராமதாஸ் யோசனை

மக்கள் பிரதிநிதிகளை திரும்ப அழைத்துக் கொள்ளும் வகையில், இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்திலும், மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்திலும் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

PMK chief Ramadoss urges to Amendment of Representations of Peoples Acts