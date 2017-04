உ.பி. பாணியில் பொதுத்துறை வங்கிகளின் விவசாய கடனை தமிழக அரசு ரத்து செய்யலாமே: ராமதாஸ்

உத்தரப்பிரதேச அரசு விவசாயிகளின் கடனை தள்ளுபடி செய்துவிட்டு, அதை ஈடுகட்ட மத்திய அரசின் நிதியுதவியை கோருவதைப் போன்று, தமிழக அரசும் பொதுத்துறை வங்கிக்கடனை தள்ளுபடி செய்யலாம் என்கிறார் ராமதாஸ்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 10:10 [IST]

English summary

Ramadoss request state government to commence all party meeting on Tamilnadu farmers issues.