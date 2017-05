மருத்துவ மேற்படிப்பில் 50% இடஒதுக்கீட்டில் அபராதம் விதித்தது தமிழக அரசுக்கு தலைகுனிவு: ராமதாஸ்

மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை விவகாரத்தில் தனியார் கல்லூரிகளுக்கு சாதகமாக செயல்பட்டதற்காக மிகப்பெரிய தலைகுனிவை தமிழக அரசு சந்தித்துள்ளது என்று ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK Founder Ramadoss statement about 50% reservation of medical higher education for medical officers case