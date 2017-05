தமிழகத்தில் விரைவில் மதுவிலக்கு கொள்கையை அரசு அறிவிக்க வேண்டும்: ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

மூடப்பட்ட மதுக்கடைகள் தவிர மீதமுள்ள மதுக்கடைகளையும் படிப்படியாக மூடி முழுமதுவிலக்கை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான கால அட்டவணையை அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்று ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

PMK head ramadoss statement about liquor ban in tamilnadu

