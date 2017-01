எத்தை தின்றால் பித்தம் தெளியும்.. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை திசை திருப்ப சதி:ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

மிகப்பெரிய சக்தியாக உருவெடுத்துள்ள ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் சிலரது சதியால் சீர்குலைய அனுமதிக்கக் கூடாது என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

PMK chief Ramadoss support for students, youths protest for jallikattu in various place in tamilnadu