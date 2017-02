தமிழகத்தின் மானம் இப்படியா கப்பலேற வேண்டும்! சசிகலாவை பார்க்கச்சென்ற அமைச்சர்கள் குறித்து ராமதாஸ்

தமிழக அமைச்சர்கள் சசிகலாவை பெங்களூரு சிறைக்கு பார்க்கச்சென்றது குறித்து பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் டிவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

PMK founder Ramadoss says in twitter about ministers visit to Bengaluru to see Sasikala.