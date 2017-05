துணைவேந்தர் கையெழுத்தில்லாத பட்டமா? அண்ணா பல்கலை. விழாவை ஒத்திவைக்க ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பட்டங்களில் உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் கையெழுத்திடுவார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PMK Founder Dr. Ramadoss urges Tamil Nadu Government to stop 37th graduation day of Anna university in chennai.