ராம மோகன் ராவின் பெர்சனல் பக்கங்கள்... தோழி லலிதா எங்கே?- தேடுதல் வேட்டை

ராம மோகன் ராவின் தோழி லலிதா எங்கே இருக்கிறார் என்று இப்போது தேடத் தொடங்கியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources say that Ramamohana Rao's woman friend Lalitha is missing for the last two years.