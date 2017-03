ஜெ.மரணத்தில் சர்ச்சை கிளப்பிய ராமசீதா ஜாமீன் கிடைப்பது போலீஸ் கையில் இருக்கு!

ஜெயலலிதாவின் மரணம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்த ராமசீதாவின் ஜாமீன் மனு குறித்து காவல் துறை பதிலளிக்க சென்னை நீதிமன்றம் ஒருவாரம் கால அவகாசம் அளித்துள்ளது.

English summary

The Chennai court has ordered Police Dept that it has to give reply on Ramaseetha's Bail plea and the hearing for the same will be on March 20.