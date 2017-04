ரம்பா உடன் சேர்ந்து வாழ கணவர் இந்திரன் சம்மதம் - விவாகரத்து வழக்கில் சமரசம்

நடிகை ரம்பா உடன் சேர்ந்து வாழ அவரது கணவர் இந்திரன் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். இதனையடுத்து விவாகரத்து வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Actress Rambha joined with her husband. High court finished divorce case. A few months earlier, she had approached the court seeking its order for her husband to live with her and demanded the maintenance of Rupees Two lakhs fifty thousand per month.