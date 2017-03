சோறு போடும் விவசாயிகளை இப்படியா மத்திய, மாநில அரசுகள் அவமதிப்பது? ராமதாஸ் ஆவேசம்

சோறு போடும் விவசாயிகளை இந்த அளவுக்கு கேவலப்படுத்த யாரும் முடியாது என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Central govt should intervene in farmers, neduvasal people, fishermen issue. Tamil Nadu is also the one of the state in India says Ramadoss.