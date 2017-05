ராம்குமார் முதல் இளையராஜா வரை.... தொடரும் புழல் சிறை தற்கொலைகள்

கடும் பாதுகாப்பு நிறைந்த புழல் சிறையில் கைதிகள் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

After Ramkumar and Appu now prisoner Ilayaraja commits suicide in Puzhal prison, admitted in Royapettah hospital.