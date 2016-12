சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பினார் ராம்மோகன் ராவ்.. விரைவில் கைது செய்யத் திட்டம்?

சென்னை, தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த முன்னாள் தலைமை செயலாளர் ராம்மோகன ராவ் இன்று டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார்.

Story first published: Monday, December 26, 2016, 13:19 [IST]

English summary

Sacked TN Chief Secretary Rammohan Rao may be discharged today from Rama Chandra Hospital.