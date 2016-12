சாதாரண வார்டுக்கு மாற்றப்பட்டார் ராம்மோகன் ராவ்… கைது எப்போது?

நெஞ்சுவலி காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ராம்மோகன் ராவ் சாதாரண வார்டுக்கு மாற்றப்பட்டார்.

English summary

Sacked TN Chief Secretary Rammohan Rao was shifted to ordinary ward in Rama Chandra Hospital.