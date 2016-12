ஜெ., இறந்த நாளில் பணத்தை பாதுகாக்க சேகர் ரெட்டியிடம் பேசிய ராம மோகன் ராவ்

பல நூறு கோடி ரூபாயை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்வது எப்படி என்று ஜெயலலிதா மரணமடைந்த நாளில் சேகர் ரெட்டியும், ராம மோகன் ராவும் பேசியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Suspended TN govt chief Secretary Rammohana Rao had discussed about his money's safety on the death day of Jayalalitha with Sekhar Reddy.