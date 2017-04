அரிய வகை ஆமை பதுக்கல்… பாதுகாப்பு குழும போலீசார் அதிரடி பறிமுதல்

தூத்துக்குடியில் அரிய வகை ஆமை வகைகள் பதுக்கப்பட்டிருந்தது. அதனை பாதுகாப்பு குழும போலீசார் அதிரடியாக பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

English summary

Rare tortoises were seized by Police in Tuticorin. Tortoises left into the sea again.