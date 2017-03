ரேஷன் கடைகளில் "கோதுமைத் திணிப்பு"... விலையில்லா அரிசிக்குப் பதில்!

அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் விலையில்லா அரிசிக்கு பதிலாக விலையில்லை கோதுமையை பயனாளிகள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று உணவு துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்தார்.

English summary

The ration card holders can get free wheat instead of free Rice, says Minister Kamaraj.